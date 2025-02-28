Boca venció a Rosario Central y descomprimió el difícil momento

Boca apaciguó los reclamos en La Bombonera por la eliminación de la Copa Libertadores con una buena victoria frente a Rosario Central 1 a 0 en el inicio de la octava fecha de la Liga Profesional de fútbol.

El gol del Xeneize llegó de la mano del centro delantero Milton Milton Giménez a los 9 minutos del primer tiempo.

Con esta victoria, Boca llegó a lo más alto de la zona A con 17 unidades a la espera de lo que puedan hacer Estudiantes, Tigre y Argentinos que tienen 15.

Boca tuvo la fortuna de anotar temprano para que sus jugadores ganen en confianza. El local mostró solidez en defensa y controló la pelota para inquietar el arco rival.

En lo que siguió, el anfitrión logró imponer condiciones y mostrar un funcionamiento interesante capaz de desconectar el tándem Ignacio Malcorra-Jaminton Campaz. Y generó peligro, con un tiro de Palacios, un Edinson Cavani nuevamente errático en la puntada final -pero aplaudido cuando salió- y otro disparo de Ander Herrera.

Sobre el final del período los de Ariel Holan comenzaron a mejorar y Agustín Marchesín volvió a responder correctamente.

Boca tuvo varias opciones para aumentar pero falló en el tiro final, sin embargo el público xeneize, que parecía dispuesto a cualquier cosa por expresarse en la noche lluviosa, terminó a puro festejo mientras las cámaras no le perdían pisada a Gago, atentos a lo que vendrá.

Juega River

La octava fecha seguirá este sábado con la disputa de cuatro partidos.

El encuentro destacado de la jornada será un cruce interzonal, River Plate recibirá a Estudiantes desde las 19,15 con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.River viene de una buena racha en el torneo local donde consiguió cuatro victorias y tres empates para ser protagonista en la zona B con 15 puntos.

Estudiantes, por su parte, viene de derrotar a Sarmiento de La Banda por la Copa Argentina y lucha los primeros puestos de la zona A con 15 puntos.

Además, también jugarán este sábado Aldosivi - Sarmiento desde las 17 y a partir de las 21.30 jugarán Talleres - Tigre y Unión de Santa Fe - Gimnasia de La Plata.

