El urgente llamado de la hija de Wanda Nara a Evangelina Anderson tras la pelea de Icardi

A pesar de haber estado peleadas durante años y ser enemigas públicas declaradas, Wanda Nara y Evangelina Anderson hoy viven una realidad muy diferente. El reencuentro en la Argentina durante los últimos meses las unió luego de haber tenido una rivalidad vintage. Y en particular, sus hijos han sido la gran razón de esta sorpresiva amistad que forjaron.

El tiempo pasó y tanto las prioridades de Wanda como de Evangelina cambiaron. Se casaron, se fueron a vivir a Europa y ahora coincidieron en su regreso al país, donde la maternidad y los hijos fueron claves para la reconciliación. Son de hecho vecinas, y en este último tiempo se supo que también se han apoyado en sus diferentes escándalos.

Pero los hijos de ambas son la gran clave. En este punto, más allá de la amistad que Valentino -el hijo de Wanda y Maxi López- tiene con Bastian -hijo de Anderson y Martín Demichelis- por jugar juntos en las inferiores de River, también es importante recordar que las hijas que la mediática tiene con Mauro Icardi también son cercanas a las dos pequeñas de la modelo.

Lejos de ser una simple coincidencia, tanto Francesca como Isabella lograron forjar un bello vínculo con Lola y Emma. Así se terminó de sellar la paz entre dos mujeres que en otro momento parecían irreconciliables. Pero lo extraño de todo esto tiene que ver con un reciente posteo que la propia Evangelina hizo en las últimas horas, luego de confesar que la hija de Wanda la llamó.

EVANGELINA ANDERSON REVELÓ EL PEDIDO QUE LA HIJA DE WANDA NARA LE HIZO

Todo sucedió mientras Anderson se encontraba grabando su último programa en Los 8 escalones, antes de dar el salto a Telefe para ser parte de MasterChef Celebrity, ciclo que justamente conducirá Wanda. En plena jornada laboral, recibió una videollamada de una de sus hijas, que estaba nada menos que junto a Isabella.

¿El motivo? La propia Evangelina decidió compartirlo en sus historias de Instagram: “Pidiéndome por favor si se pueden quedar a dormir todo el día juntas”, escribió divertida, sumando un emoji de carita llorando de risa. La historia no quedó ahí, porque Wanda se hizo eco y replicó la publicación, sumando su propio mensaje lleno de dulzura: “Las amo tanto… tan tiernas, inseparables”.

Así, lo que alguna vez fue una pelea mediática que parecía no tener retorno, hoy se transforma en una postal de armonía. Todo esto surge en medio de la pelea que Wanda viene teniendo desde lo legal y mediático contra Icardi por sus hijas, por lo que para las menores del exmatrimonio es clave la contención de su círculo íntimo y en este caso en particular de las hijas de Anderson.

Fuente: Paparazzi.