El mensaje de Gimena Accardi que destrozó a Nico Vázquez tras la infidelidad: “Me pegó”

El nombre de Nico Vázquez volvió a instalarse en el centro de la escena a partir de un simple comentario en redes sociales. Un gesto breve y casi imperceptible pero que no pasó desapercibido para nadie, sobre todo después de su polémica separación de Gimena Accardi. El motivo: una publicación de su ex, donde él no pudo contenerse en dejarle un comentario.

El gesto que tuvo Nico en reaccionar a esa publicación fue noticia y no tardó en generar diferentes versiones. ¿De qué se trata? De un mensaje que escribió Gimena en su paso por Bahía Blanca el pasado fin de semana, en una de sus funciones por la obra En otras palabras y haciendo una fuerte reflexión sobre su estadía en una ciudad súper simbólica para ella.

n Bahía Blanca nació mi mamá y mi abuela materna. Y venir acá justo este finde fue muy emocionante para mí. ¡Gracias bahienses por el amor, las funciones fueron hermosas y ustedes un publicazo! (también pasé por Pigüé, lugar donde viví y disfruté todos los veranos de mi infancia)”, escribió Accardi sobre lo sensible que fue su paso por tierras bahienses.

Pero lo que sorprendió a todos fue el accionar de Vázquez. Al ver este conmovedor posteo de su ex, el actor comentó la publicación con el emoji de un corazón blanco y el símbolo del infinito. Esto abrió la puerta a la especulación. ¿Hay chances de que la pareja pueda reconciliarse incluso tras haber firmado el divorcio? ¿Qué tipo de vínculo tienen ahora que están separados y por qué decidió comentarle este posteo?

POR QUÉ NICO VÁZQUEZ LE DEJÓ UN EMOTIVO MENSAJE A GIMENA ACCARDI TRAS EL DIVORCIO

Para romper todo tipo de especulación posible, Nico enfrentó las cámaras de Sálvese quien pueda, donde explicó la verdadera razón por la cual comentó la publicación de su ex: “Es porque tiene que ver con su familia, también con mi historia. Era un lugar donde íbamos, su mamá es de Bahía Blanca. Entonces me pegó porque sé que para ella significa un montón”.

Así, Nico dejó en evidencia que detrás de un gesto digital hay recuerdos, vínculos y una historia compartida. Para el protagonista de Rocky se trató de algo natural, sin la intención de que se convirtiera en tema de conversación. “Uno no se da cuenta, reaccioné olvidándome de que ustedes están atentos a todo”, cerró.

Lo cierto es que la separación de Vázquez y Accardi continúa siendo un tema de conversación en los medios. Después de 18 años juntos, la ruptura dejó heridas que aún duelen y de hecho hace unos días en Secretos Verdaderos dieron a conocer el mal momento que está pasando el actor desde que se separó y se divorció de su esposa.

“A Nico nada lo impactó tanto, lo conmovió tanto, lo moviliza tanto, como la ruptura de esta relación de 18 años. Si Gimena imaginaba pasar su vejez con él, él también imaginaba pasarla con ella. Y todo eso se rompió como una pompa de jabón”, expresó Rafa Juli, cronista del ciclo conducido por Luis Ventura. Y esto mismo se deja entrever en la conexión que todavía sigue sintiendo Nico.

Fuente: Paparazzi.