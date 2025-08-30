Corrientes: detuvieron al sospechoso del robo millonario en el municipio de San Isidro

Detuvieron este sábado al autor del robo millonario ocurrido este viernes en la Municipalidad de San Isidro, en el departamento Goya, Corrientes.

El procedimiento se realizó tras un allanamiento en el que se arrestó a un hombre mayor de edad, identificado preliminarmente con el apellido Segovia. La persona fue trasladada y quedará alojada en la Comisaría Primera de Goya.

EL HECHO:

El robo ocurrió en la madrugada del viernes, cuando se sustrajeron aproximadamente 22 millones de pesos de las oficinas del área de Economía del municipio. El dinero estaba destinado al pago de sueldos de personal municipal y proveedores, y había sido retirado el día anterior de una entidad bancaria local por el secretario de Economía del municipio.

Según los primeros informes, el dinero se encontraba en una caja común dentro de una oficina ubicada en el primer piso del edificio comunal. Al llegar por la mañana, el secretario de Hacienda encontró la puerta de ingreso forzada, una ventana rota y el faltante del dinero, por lo que dio aviso a la Policía de Corrientes

Según datos que llegó al diario El Litoral, durante el robo no funcionaban ni el servicio de internet ni las cámaras de seguridad del edificio, lo que dificultó las tareas de identificación y rastreo.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Primera de Goya, que intervino por jurisdicción. Si bien se detuvo al sospechoso, las autoridades continúan con la investigación para dar con el paradero del dinero robado.

Con información de Juan Cruz Cruz Velásquez.