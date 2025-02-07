Argentina le ganó a Uruguay en un partidazo por el Sudamericano Sub 20

Fue una victoria con suspenso. La selección argentina pasó este viernes de la goleada al sufrimiento, pero se quedó con el triunfo ante Uruguay en la segunda fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 de Venezuela. Ganó por 4-3, luego de haberse puesto 4-1 y darle descanso a algunas de sus piezas principales con los cambios.

Con dos goles de Claudio Echeverri y otro doblete de Maher Carrizo, el equipo dirigido por Diego Placente se mantuvo siempre al frente en el marcador desde que abrió el marcador y parecía tener controlado el juego. Sin embargo, se relajó en los minutos finales y quedó expuesto ante la arremetida de los charrúas.

Con el éxito, Argentina se ubica al frente de las posiciones en esta etapa final del torneo, con 6 puntos, al igual que Brasil. Y quedó muy cerca de la clasificación al Mundial, a tres jornadas del cierre, en una instancia en la que los primeros cuatro irán directo a la Copa del Mundo y habrá una plaza extra para el quinto si es que Chile, que organizará el Mundial y ya está clasificado, culmina en esos puestos.