Regatas sufrió más de la cuenta para superar a La Unión

Regatas Corrientes volvió al estadio José Jorge Contte y se reencontró con la victoria en la Liga Nacional de Básquetbol. Este viernes superó a La Unión de Formosa 105 a 96 en un partido que sufrió más de la cuenta para quedarse con el triunfo.

El equipo correntino que había ganado 1 partido de los últimos cuatro que jugó dominó las acciones durante 30 minutos. Impuso condiciones en el juego y sacó un ventaja de 27 puntos, pero en el último cuarto bajó su rendimiento, la visita quedó 6 puntos abajo y con los tiros libres aseguró el triunfo para quedar con un récord de 11 victorias en 20 presentaciones.

Charles Thomas con 21 puntos fue el goleador del equipo correntino. Además fue bueno el aporte en ofensiva de Sebastián Lugo (15), Quintin Alexander (13), Nicolás Aguirre (13), Fabián Ramírez Barrios (11) que regresó después de cinco partidos, Nicolás Aguirre (11), Iván Gramajo (10) y Salvador Giletto (10).

En el elenco formoseño (6-14) los principales goleadores fueron Julius Bowie con 23, Romeao Fergurson con 22 y Romario Roque Martínez con 14.

Regatas jugó en gran nivel durante 30 minutos. En los primeros tres cuartos impuso condiciones en el juego a partir de su ofensiva. El primer segmento lo ganó 28 a 16, el segundo 57 a 38 y el tercero 84 a 65.

La principal virtud del equipo conducido por Fernando Calvi fue su ataque, tuvo paciencia para hacer circular la pelota hasta encontrar buenas opciones de lanzamiento. Además se mostró efectivo con los tiros de tres puntos, los 13 triples que anotó durante el partido fueron en los primeros 30 minutos.

La diferencia que llegó a tener Regatas fue de 27 puntos, en el tercer cuarto, frente a un rival que no tenía respuestas defensivas, pese a los cambios de sistemas, ni en el ataque.

Todo cambió en el último capítulo. Regatas bajó su intensidad, aflojó la marca, aparecieron las imprecisiones en los pases y, por momentos se olvidó de atacar. Se pasó la pelota pero sin ser agresivo para buscar el aro.

La Unión endureció la marca y Bowie se hizo efectivo en los tiros a distancia. También creció la figura de Ferguson hasta quedar 6 puntos abajo con poco menos de 2 minutos por jugar.

En el cierre, el conjunto correntino se mostró seguro desde la línea de tiros libres para asegurar la victoria en la calurosa noche correntina.

Ahora Regatas encarará una gira por Córdoba donde enfrentará a Atenas (miércoles 12), Independiente de Oliva (viernes 14) e Instituto (domingo 16). En tanto que La Unión, recibirá a San Martín el domingo 16.