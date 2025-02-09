Regatas y San Martín ganaron en Corrienes y se mantienen en zona de playoffs

La Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2024/25 superó el 50% de su calendario y los equipos correntinos se mantienen en zona de playoffs.

Si bien la cantidad de partidos que disputó cada equipo es dispar, la mayoría alcanzó o superó la barrera de las 19 presentaciones y la primera etapa contempla 38 fechas.

La brecha en la zona media de la tabla es exigua. Regatas Corrientes disputó 20, ganó 11 y está en el séptimo lugar, mientras que San Martín triunfó en 10 de las 20 presentaciones y marcha en el puesto 11.

En la cima de las posiciones aparece Boca Juniors (15-4), segundo se ubica Riachuelo de La Rioja (14-6), la revelación del torneo. En el tercer lugar aparece Obras Basket (14-6) y cuarto está Instituto de Córdoba (13-6). Hasta aquí serían los equipos que pasan directamente a los cuartos de final.

En la zona de Reclasificación aparecen Oberá Tenis Club (12-6), Quimsa de Santiago del Estero (11-7), Regatas (11-9), Unión de Santa Fe (11-9), Olímpico de La Banda (11-10), Peñarol (10-10), San Martín (10-10) y Atenas (10-11).

Cerca de esa zona están Ferro Carril Oeste (10-11), San Lorenzo (9-11) y Gimnasia de Comodoro Rivadavia (8-11).

Mientras que en el fondo de la tabla están Platense (8-13), Zárate Basket (6-13), La Unión de Formosa (5-14), Independiente de Oliva (6-15) y Argentino de Junín (4-17).

Lo que viene

En lo que resta de febrero, Regatas afrontará cuatro partidos. Los próximos tres compromisos serán en Córdoba. El 12 visitará a Atenas, el 14 a Independiente de Oliva y el 15 hará lo propio con Instituto.

Mientras que el viernes 28, el Fantasma recibirá a Quimsa de Santiago del Estero.

El diagrama de partidos para San Martín es más acotado. El 16 visitará a La Unión y el 26 será local de Quimsa.

En el inicio de marzo, los dos clubes correntinos recibirán a Peñarol y el martes 11 se disputará una nueva versión del clásico, esta vez en el Fortín.

Volvieron y ganaron

Luego de diferentes giras, Regatas y San Martín regresaron la última semana y ganaron sus respectivos encuentros.

San Martín se presentó el pasado martes y sacó adelante un partido complicado frente a Olímpico de La Banda.

El Rojinegro se impuso 79 a 78 con un triple que anotó Franco Méndez cuando restaban 14 segundos para concluir el partido.

En el 2025, el equipo conducido por Gabriel Revidatti acumula 6 triunfos en 7 presentaciones, cosecha que le permitió escalar varias posiciones.

Por su parte, Regatas le ganó el viernes a La Unión 105 a 96 en un partido que dominó a voluntad durante 30 minutos (logró tener una ventaja de 27 puntos), sin embargo, en la recta final sufrió al bajar su intensidad defensiva y crecer la visita con los tiros de tres puntos.

El juego marcó el regreso de Fabián Ramírez Barrios, ausente durante cinco partidos por lesión, y la de Andrés Jaime (fue baja en dos encuentros).

En el presente año, el conjunto que dirige Fernando Calvi logró cuatro triunfos y tres derrotas.