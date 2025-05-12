Regatas se recuperó y se ilusiona con el octavo lugar

Regatas Corrientes cerró la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol 2024/25 con un triunfo frente a Olímpico de La Banda 98 a 74 y mantiene la ilusión de lograr el octavo lugar. La victoria le permitió al Fantasma borrar la pobre imagen que dejó en la derrota contra Boca.

Los parciales del partido que se jugó este lunes en el estadio José Jorge Contte fueron: 26-25, 43-34 y 76 a 56. En el equipo correntino los principales goleadores fueron Andrés Jaime con 17 puntos, Fabián Ramírez Barrios con 15 y Gastón Elías con 14. En la visita se destaco el goyano Julián Morales con 14.

Luego de un inicio equilibrado, Regatas marcó la primera diferencia (16-7) con la buena producción de Andrés Jaime que armó juego y anotó. Cuando el rival intentó reaccionar, la buena defensa, un par de recuperos y conversiones en transición le permitieron al local tomar una ventaja de 11 puntos.

La defensa correntina se mostró firme en el segundo cuarto, mientras que en ataque se destacó Quintin Alexander para que la diferencia llegue a ser de 17 (39 a 22). La visita cambió de sistema para marcar, se paró en zona, logró confundir al ataque correntino y con las corridas metió un parcial de 7 a 0 para acortar la brecha.

Con los tiros a distancia de Julián Morales esbozó una reacción en el tercer cuarto, pero Regatas contestó de la misma manera. El Fantasma anotó 8 triples en el cuarto, con Iván Gramajo y Gastón Elías como principales protagonistas, para sacar 22 puntos de ventaja (76 a 54).

Los triples de David Shriver le dieron una esperan a la visita para llegar a un final más ajustado, sin embargo Regatas mantuvo su línea de juego, ajustó la marca y con puntos en varias manos aseguró el triunfo.

Regatas cerró la fase regular con 20 triunfos y 18 derrotas, para ser octavo y tener ventaja de localia en la Reclasificación necesita que Atenas pierda frente a Oberá Tenis Club, partido que se jugará el sábado 17 desde las 11.30 en la capital cordobesa. Caso contrario será noveno y su rival en el inicio de los playoffs será el Griego cordobés.