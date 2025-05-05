Se recuperó Regatas, venció a Zárate Basket y quedó a un paso de los playoffs

La rehabilitación de Regatas llegó en la provincia de Buenos Aires. Después de perder por 39 puntos en Comodoro Rivadavia, 48 horas más tarde, el equipo correntino volvió al triunfo, superó a Zárate Basket 85 a 66 y quedó un paso de los playoffs.

El juego en el estadio diego Aramando Maradona de Zárate, comenzó desfavorable para Regatas que tardó cinco minutos para entrar en ritmo y encausar el marcador.

Los principales referentes en la ofensiva de Regatas fueron Iván Gramajo con 17 puntos, Sebastián Lugo 13, Fabián Ramírez Barrios y Salvado Giletto con 11 puntos cada uno.

El plantel correntino tuvo dos ausencia, a la baja de Federico Elías que se recupera de una lesión lumbar, se sumó la de Nicolás Aguirre que sufrió un desgarro por contusión.

Con la victoria de este lunes, Regatas quedó con un registro de 19 triunfos y 16 derrotas. Para ingresar a los playoffs necesita ganar uno de los tres partidos que le resta, o que San Lorenzo (16-19) pierda en una de sus tres presentaciones.

Para el inicio del partido de este lunes en Zárate, Juan Manuel Varas cambió la mitad de la cancha de Regatas: Andrés Jaime, ingresó en lugar el Penka Aguirre y Sebastián Lugo lo hizo por Tobías Franchela.

Las pérdidas y la baja efectividad complicaron el comienzo para Regatas que en poco más de 5 minutos perdía 15 a 3. La remontada Fantasma llegó después de un tiempo muerto que pidió el DT. Fabián Ramírez y el aporte de Quintin Alexander encabezaron la ofensiva para quedar solamente tres puntos abajo al finalizar el cuarto inicial (16 a 19).

Las imprecisiones continuaron en la primera parte del segundo cuarto. El encuentro fue más parejo, con bajos porcentajes en los tiros, pero cuando aparecieron los triples, principalmente con Jaime y Lugo, Regatas pasó al frente 34 a 31 con 3 minutos por jugar. La buena labor de Salvador Giletto mantuvieron al conjunto visitante arriba (41 a 36) hasta llegar al descanso largo.

En 2 minutos del tercer segmento, Regatas acentuó su recuperación, metió un parcial de 8 a 1 para tomar una ventaja de 12 puntos. Desde allí, el equipo correntino pasó a dominar casi a voluntad. Se llevó el tercer cuarto 68 a 51.

La expectativa en el último cuarto solamente pasó por conocer la diferencia que iba a sacar Regatas frente a un rival que no tuvo síntomas de reacción y entregó el partido con mucha anticipación.

La nota negativa para el Fantasma pasó por una lesión de Lugo, que al ir a buscar un rebote, cayó mal y sufrió un esguince de la rodilla izquierda y no pudo completar el juego.

Ahora, el miércoles 7, desde las 20.05, Regatas visitará a Obras Basket en el cierre de la gira. Luego regresará a Corrientes para cerrar la Fase Regular con dos partidos, el sábado 10, a partir de las 11,30, recibirá a Boca Juniors y el lunes 12 jugará frente a Ciclista Olímpico.

