En allanamiento en Corrientes secuestraron droga, armas y detuvieron a tres personas

La Policía de Corrientes informó que el martes, tras realizar allanamientos en la capital correntina, detuvo a tres personas y se secuestró droga, un arma de fuego y otros elementos.

Efectivos de la Comisaría XVI Urbana realizaron dos allanamientos en la ciudad Capital. Uno de ellos se hizo el barrio Tambor de Tacuarí, sobre calle Francia, entre Andalucía y una cortada sin nombre, donde se secuestraron 154 dosis de marihuana, con peso de 658 gramos, sustancia que fue corroborada tras el correspondiente narcotest.

Además, en el mismo procedimiento se secuestró 45.550 pesos en efectivo, dos balanzas digitales de precisión, una motocicleta, plásticos de motocicletas, tres televisores y un teléfono celular, marca iPhone 15. Además, fueron detenidos dos personas de 19 y 23 años.

El segundo operativo se realizó en un domicilio ubicado por calle Giménez entre Morelos y Lastra, donde se secuestró de un arma de fuego calibre 22, marca Bersa, una motocicleta, marca Honda, modelo Wave, y un par de zapatillas. Por otro lado, se detuvo a un hombre de 24 años.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se prosigue con los trámites de rigor.