ECO llamó a reconstruir las bases de la igualdad, el respeto y libertad

En el marco de un encuentro desarrollado en la sede de Capital de Encuentro por Corrientes, los candidatos liderados por Ricardo Colombi, llamaron a reconstruir las bases de una sociedad con igualdad, respeto y libertad, a partir de una visión humanitaria.



Junto a su compañero de fórmula, Martín Barrionuevo, los candidatos a intendente y viceintendente de la Ciudad de Corrientes, Gustavo Canteros e Ito Iturriaga, los postulantes al Senado, a Diputados y al Concejo Deliberante, Colombi reforzó los ejes centrales de este espacio político, de cara los últimos días previos a los comicios.



“Este equipo lo integran hombres y mujeres que tienen las condiciones necesarias para conducir este barco, pero no lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer junto a ustedes”, remarcó el candidato a Gobernador de ECO.



“Quiero reafirmar el concepto de ser humano, de familia; todos los que estamos acá provenimos de una familia que hizo mucho esfuerzo para que seamos alguien en la vida y ustedes están haciendo el mismo esfuerzo por sus hijos, por sus nietos”, señaló.



“Somos una gran familia, somos iguales y tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, los mismos sentimientos, nos gusta compartir una comida, una actividad, disfrutar, vivir, tenemos alegrías y tristezas; tenemos errores, no somos perfectos, somos seres humanos, somos iguales”, remarcó Colombi.



“Ese concepto de igualdad y de respeto queremos volver a poner como premisa fundamental del Gobierno; porque con la soberbia, con la presión, con el apriete que es propio de las personas autoritarias, inseguras, misóginas no vamos a avanzar”, diferenció y agregó: “Nosotros somos diferentes y esto hay que poner en juego de acá al domingo”.



El ex mandatario agradeció la presencia espontánea de tanta gente y consideró que “esto significa mucho, nos dice que estamos por el camino correcto y que esos cambios que anhelamos todos, a nivel local y provincial va a ser una realidad el próximo domingo 31”.



“Va a ser una realidad no sólo por nuestras propuestas sino por el convencimiento, el acompañamiento que sentimos, vemos de cada uno de ustedes, de cada hombre, de cada mujer, de cada joven de la provincia de Corrientes que quiere algo mejor y diferente”, remarcó y apuntó: “Un Municipio que esté al lado del ciudadano, que responda a las problemáticas de los barrios de la ciudad, que atienda los problemas de la salud, de la cultura, del deporte, de las calles, de la iluminación, para que puedan tener los vecinos una mejor calidad de vida”.



“Eso mismo lo trasladamos a nivel provincial, donde nuestra propuesta tiene netamente un concepto humanista, tiene que ver con el hombre y la mujer de Corrientes. Basta de obras faraónicas, basta de presupuestos desmesurados, basta de obras que sirven para satisfacer el ego de una persona; nosotros vamos a direccionar los recursos para mejorar la salud, la educación, la seguridad, la producción, los salarios, el funcionamiento de la obra social. Porque lo hicimos y sabemos cómo lo vamos a volver a hacer”, aseguró.

“En esta situación que estamos viviendo debe cambiar, donde tenemos un Banco desfasado, que no puede operar crediticiamente, no puede hacer los préstamos hipotecarios porque el Banco Central lo castigó, con un Gobierno de la Provincia que recurre a un préstamos para poder pagar los salarios, donde la comida de las escuelas se ha cortado porque le deben más de 100 millones de dólares a la empresa”, enumeró. Sin embargo, aclaró que “todo esto se puede mejorar, simplemente hay que direccionar los recursos del Estado adonde corresponde”.“Esta reunión yo la rescato, como le decíamos a los gremios con los que nos reunimos a mediodía, desde el punto de vista cualitativo, no nos interesa hacer un acto masivo donde se ponen colectivos, se toma asistencia, se trae gente de los barrios con promesas; acá no, acá se resalta quiénes son ustedes, porqué están acá, su pensamiento”, destacó Colombi.“Cuando nos vayamos de acá, vayámonos tranquilos, no queremos que pase nada raro, puede haber gente infiltrada”, alertó y agregó: “Vayan tranquilos a su casa, con la frente alta, vuelvan con lo que son y lo que vamos a seguir siendo: personas de bien, libres, con coraje, con decisión, con compromiso”.DIGNIDAD Y HUMANIDADMartín Barrionuevo, candidato a vicegobernador de ECO, manifestó por su parte que estamos ante dos caminos: “el de la corrupción que nos ahoga, que expuso a una provincia a un déficit extraordinario, y a tener que pedir plata al Banco para pagar sueldos y el camino de la esperanza, de la expectativa de una Corrientes mejor, la que necesitamos, merecemos y vamos a construir entre todos”.“Nosotros vamos a volver para dar la dignidad al pueblo de Corrientes, para devolver la dignidad al pueblo trabajador, a nuestros chicos, a nuestros adultos mayores, y nuestras familias”, aseguró el senador del PJ.

Y finalmente, Barrionuevo expresó que “si hay algo que nos distingue en ECO, es que somos un espacio profundamente humanitario, con eje en la familia, en el correntino y en la correntina. Y entonces a no aflojar, porque lo que viene es muy importante”.VOTO ÚTIL PARA CAMBIAR LA HISTORIAEl candidato a intendente de ECO, Gustavo Canteros, llamó por su parte a militar el voto útil. “El domingo a las 6 de la tarde, cuando se abran las urnas en toda la provincia, que esté garantizado el triunfo de encuentro por Corrientes, vamos a ganar las calles de la Ciudad”, aseguró.“Para eso está faltando muy poco, trabajar, trabajar, trabajar; predicar, predicar, predicar, estos días son clave”, aseguró y agregó: “Voto útil es el voto que tenemos que trabajar porque en la Ciudad y en la Provincia hay dos opciones: o son ellos o somos nosotros”, remarcó.“A redoblar los esfuerzos, a no bajar los brazos, queremos una ciudad mejor, no queremos aprietes, queremos que los trabajadores públicos, los trabajadores del sector privado caminen libremente por la calle y puedan expresar lo que sienten; hoy no pueden hacerlo porque hay un Gobierno que aprieta, aprieta y aprieta, y con eso vamos a terminar el próximo domingo”, señaló Canteros.“Estamos convencidos, porque vamos a cambiar la Ciudad y vamos a cambiar la Provincia; vamos a gobernar para todos, para toda la Ciudad, para el vecino del barrio La Olla, del Esperanza, del Taitalo Punta, porque todos somos iguales, sin diferencias, todos necesitamos un buen servicio de recolección de basura, un buen transporte urbano de pasajeros, vivienda digna, y para eso va a haber una relación directa con el Gobierno de la Provincia, con este Gobernador y este Intendente y con este equipo, de hombres leales porque también la lealtad está en juego”, destacó.

“La lealtad es un valor que no se negocia y aquí estamos los que fuimos leales con este conductor durante todo este tiempo y lo vamos a seguir siendo, porque nuestra convicción puede más que los intereses. Tenemos el compromiso de hacerlo por nuestros jóvenes que por ahí dicen que son el futuro, nosotros decimos que son nuestro presente. Por ellos tenemos la obligación de cambiar, por nuestros adultos mayores, por nuestros trabajadores municipales que cobran un salario de hambre, a eso venimos, a cambiar la historia de Corrientes y ese es nuestro compromiso”, remarcó el candidato de ECO.