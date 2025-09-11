Curuzú Cuatiá: advierten por recolectores heridos por jeringas arrojadas a la basura

La Municipalidad Curuzú Cuatiá expresó su preocupación tras registrarse varios incidentes en los que recolectores de residuos sufrieron heridas provocadas por jeringas descartables y vidrios sueltos arrojados en bolsas de basura domiciliaria. Este jueves a través de redes sociales visibilizaron la situación para apelar a la conciencia ciudadana.

“𝗘𝘀𝘁𝗼 𝗻𝗼 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲 𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 𝗺𝗮́𝘀. Detrás de cada uniforme hay una persona que merece volver a casa sana y salva”, señalaron en el posteo, destacando que los trabajadores están expuestos diariamente a lesiones graves que podrían evitarse con un manejo responsable de los desechos patológicos.

Los descartables y jeringas arrojadas en bolsas plásticas sin ningún tipo de advertencia.

Qué hacer ante estos casos

Desde el municipio recordaron que cuidar a quienes nos cuidan es una responsabilidad compartida, e insistieron en una serie de medidas básicas. No arrojar jeringas, agujas ni vidrios sueltos dentro de las bolsas; envolver estos elementos de manera segura y colocarlos en una caja rígida y señalizada antes de depositarlos en la basura.

El mensaje busca generar empatía y conciencia en la comunidad: “Un pequeño gesto de cuidado hace una gran diferencia para nuestros trabajadores y para toda la ciudad”, concluyeron las autoridades.