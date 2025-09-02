El correntino José López se entrena con la Selección Argentina

El correntino José López ya se entrenta con la Selección Argentina de fútbol. El delantero de 24 años, nacido en la ciudad de San Lorenzo, es uno de los 29 jugadores que Lionel Scaloni sumó al plantel para los últimos dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

López, apodado el "Flaco", compartió en sus redes sociales una de sus primeras imágenes con la ropa del seleccionado.

De Palmeiras a la Selección

A fuerza de goles en el Palmeiras de Brasil, el correntino se ganó un lugar entre los citados. Su debut con el equipo albiceleste será el jueves 4 de septiembre, cuando Argentina reciba a Venezuela, y el martes 9, cuando visite a Ecuador.

"La verdad es que no lo esperaba, pero siempre creí que iba a suceder esta convocatoria", había reconocido el exjugador de Lanús cuando se conoció su presencia en la prelista que difundió la AFA.

"En el fondo, siempre lo creí. No sabía que sería este año, no lo imaginaba tan pronto, pero bueno... Como siempre digo, lo único que le pido a Dios y lo que intento es estar preparado para las oportunidades que van llegando a mi vida", agregó después de un triunfo del Palmeiras frente a Sport Recife por el Brasileirao, en el que marcó dos goles.