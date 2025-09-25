Gallardo analizó a los jugadores de River tras la eliminación: “Necesitan crecer”

River perdió 3-1 con Palmeiras y quedó eliminado de la Copa Libertadores en los cuartos de final. Una vez finalizado el encuentro, Marcelo Gallardo no ocultó su enojo por la derrota, y además apuntó —sin nombrarlos— a varios futbolistas del Millonario., analizó el entrenador en conferencia de prensa.

“Tal vez no estamos en nuestro mejor funcionamiento, hay varios jugadores que tienen que crecer de forma individual y como equipo para poder ser más confiables”, añadió.

El enojo de Marcelo Gallardo con el árbitro Andrés Matonte

El entrenador del Millonario se quejó por una jugada en la que se sancionó una supuesta mano de Facundo Colidio. Sin que se diera la orden, el juego se reanudó y terminó en penal y expulsión de Marcos Acuña.

Una vez terminado en encuentro, el Muñeco fue directo a buscar al referí y le dijo: “Condicionaste un partido al pedo”.

“El árbitro no supo manejar el partido. Primero cobra algo que no ve, porque está de espaldas y cobra la mano porque quiere. Después hay un jugador de ellos tirado. Es una mezcla de eso y nuestra que en la confusión le dimos la ventaja al rival“, expresó Gallardo.

Y agregó: “Podría haberlo manejado mejor. En el primer tiempo sintió la presión y bueno salió al segundo con algunas decisiones que cambiaron el juego. Hay que hacernos cargo de los errores nuestros”.

