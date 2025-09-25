¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Incendio en Corrientes Gustavo Valdés Día del Empleado de Comercio
Se filtró

Dieron a conocer la primera foto del ex de Julieta Prandi en la cárcel

Claudio Contardi se encuentra en la Unidad Penal n°41 de Campana y deberá cumplir 19 años por abuso sexual agravado.

Por El Litoral

Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 10:50

Hace algunas semanas y después de un largo juicio, Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi. Después de días de calma, en las últimas horas, se dio a conocer la primera foto del empresario en prisión.

La imagen la dieron a conocer en LAM y dieron algunos detalles más sobre esta situación. “Solo es visitado por sus actuales suegros, su mujer y su madre, que fue una sola vez”, anunció el informe que presentaron en el programa de Ángel de Brito.

Por otro lado, Mauro Szeta explicó: “Es la misma cárcel donde está el padre Grassi, y pasó por ahí Fabián Tablado".

Respecto al estado anímico del ex marido de la modelo y conductora, el periodista reveló: “Está muy mal, la mamá está muy enferma y solamente fue una sola vez (a verlo). No quiere dar entrevistas ni notas. La defensa busca la nulidad de la sentencia”.

FUENTE: minutouno.com

