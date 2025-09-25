¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Incendio en Corrientes Gustavo Valdés Día del Empleado de Comercio
Incendio en Corrientes Gustavo Valdés Día del Empleado de Comercio
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
INFORMACIÓN

Día del Empleado de Comercio en Corrientes: los locales cierran el lunes 29

Lo difundió la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes a través de sus canales oficiales.

Por El Litoral

Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 10:44

La Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc) informó este jueves que el Día del Empleado de Comercio, que tradicionalmente se celebra el 26 de septiembre, se trasladará este año al lunes 29.

Cabe recordar que, de acuerdo con la Ley 26.541, el Día del Empleado de Comercio está considerado como una jornada no laborable, equiparable a un feriado nacional para quienes están alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

En este sentido, los empleados no están obligados a prestar servicios, y en caso de hacerlo, deben recibir una compensación adicional, como en cualquier feriado.

La normativa también garantiza el descanso con percepción íntegra del salario, independientemente de que se trabaje o no durante esa jornada.

Desde la Apicc remarcaron que este traslado no afecta a otros sectores de la actividad económica, y que la decisión se aplica exclusivamente a los empleados de comercio, tanto de locales minoristas como mayoristas, incluidos en el convenio mencionado.

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD