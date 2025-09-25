Día del Empleado de Comercio en Corrientes: los locales cierran el lunes 29

La Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc) informó este jueves que el Día del Empleado de Comercio, que tradicionalmente se celebra el 26 de septiembre, se trasladará este año al lunes 29.

Cabe recordar que, de acuerdo con la Ley 26.541, el Día del Empleado de Comercio está considerado como una jornada no laborable, equiparable a un feriado nacional para quienes están alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

En este sentido, los empleados no están obligados a prestar servicios, y en caso de hacerlo, deben recibir una compensación adicional, como en cualquier feriado.

La normativa también garantiza el descanso con percepción íntegra del salario, independientemente de que se trabaje o no durante esa jornada.

Desde la Apicc remarcaron que este traslado no afecta a otros sectores de la actividad económica, y que la decisión se aplica exclusivamente a los empleados de comercio, tanto de locales minoristas como mayoristas, incluidos en el convenio mencionado.