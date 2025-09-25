Flor de la V apuntó contra la China Suárez por faltar al homenaje de su amiga

Flor de la V cuestionó este miércoles a la China Suárez tras no presentarse en el homenaje a su amiga, la diseñadora Natalia Antolín, reconocida como Ciudadana Ilustre en la Legislatura porteña por su carrera en la moda.

Durante su programa Los Profesionales de Siempre (El Nueve), Flor expresó con firmeza: "Acá hablamos de amistad, de cariño, de acompañar a una figura. Estaba Eva De Dominici, Cristina Pérez, estaban todas las modelos más importantes de la Argentina. Todas las mujeres que estaban en este evento lo hacían de corazón, lo hacían de gratitud".

El debate se encendió cuando la panelista Evelyn Von Brocke lanzó una pregunta al aire: "Si te enterás de que va la novia de su ex, con el que tenés un flor de litigio por tus hijos, ¿vas igual?". Sin dudar, Flor ironizó: "Siendo la China Suárez, que no le importa nada, hubiera ido".

Lejos de dar por terminado el tema, la conductora volvió a manifestar su postura en una entrevista con Sálvese quien pueda (América TV). Allí, remarcó su sorpresa por la actitud de la actriz: "A mí me sorprende porque mucho decían que es amiga y comadre de Natalia Antolín. Hay una relación personal que con otras famosas no la tiene".

Finalmente, cuando el cronista Rodrigo Bar le consultó si consideraba que la China debía haber estado presente en el homenaje, Flor fue categórica: "Y sí, cómo no va a estar, obvio", concluyó.

FUENTE: minutouno.com