Benjamín Traverso busca el triunfo que lo ponga en carrera al título

La octava fecha, primera de los playoffs, de la Fórmula 3 Metropolitana se disputará este fin de semana en el autódromo platense Roberto Mouras.

El esquinense Benjamín Traverso quedó quinto en la etapa regular y clasificó entre los doce que buscarán el título de la temporada.

El joven piloto que debutó esta temporada en la categoría tiene una materia pendiente. Debe ganar una carrera para poder aspirar al campeonato.

“Clasificamos muy bien, quintos en el campeonato pero ahora comienza otro campeonato entre los doce mejores. El único requisito que me falta es ganar una carrera, por eso vamos a salir a buscarla en La Plata”, sostuvo Traverso.

Traverso comenzará los playoffs sin puntos, mientras que el líder es Thiago Falivene con 25. Después aparecen Sebastián Caram con 15. Con 10 unidades están Franciso Olaverría y Agustín Fulini. Mientras que con 5 están Stefano Polini, Tiago Chiriotti y Nicolás Karalis. Cinco serán los pilotos que darán inicio a los playoffs sin puntos.

“Venimos de un podio, el auto está funcionando bien y la idea es achicar las diferencias con pruebas y simulador. Vamos con mucha confianza”, agregó en declaraciones a Actualidad Esquina.

Para cerrar el campeonato quedan cuatro carreras. Serán tres en La Plata y la restante en Toay (La Pampa).

La actividad de la octava fecha comenzará este viernes con los entrenamientos y la clasificación.

El sábado se correrán las series y la primera final desde las 15.05. Mientras que el domingo 28, desde las 11.05 se largará la segunda final. Las dos finales serán a 12 vueltas o 20 minutos de duración.

Rumbo a Italia

En noviembre, Traverso viajará a Italia para realizar pruebas con el equipo Jenzer Motorsport en la Fórmula 4 Italiana, categoría formativa que fue el primer paso para varios pilotos rumbo a la Fórmula 1. “Será una experiencia inolvidable. No descarto que, si aparecen los sponsors, podamos correr una temporada completa allá. Sería un sueño”, relató el joven piloto.