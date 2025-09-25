Cobro en el ingreso a Itatí: cuánto costará estacionar durante la peregrinación juvenil

En las últimas horas, la Pastoral de Juventud de la Región NEA emitió un comunicado oficial para informar a comunidades parroquiales, movimientos y fieles sobre la implementación de un canon de ingreso a la ciudad de Itatí durante la XLVI Peregrinación Juvenil del NEA, a realizarse próximamente. Los costos varían entre los $5.000 hasta los $20.000.

Los vehículos que lleguen a Itatí deberán abonar:

De acuerdo con la Ordenanza 03/2025 del Municipio de Itatí, se estableció el cobro de un monto anticipado por estacionamiento para los vehículos que lleguen a la localidad: autos particulares costará $5.000, colectivos y camiones $30.000, minibuses: $10.000 para residentes y $20.000 para no residentes.

Desde la Pastoral aclararon enfáticamente que esta disposición no es una medida propia de la organización eclesial, sino que responde exclusivamente a una normativa municipal vigente.

Aclaración oficial

“Cabe aclarar que dicha medida no tiene que ver con ninguna decisión que se haya tomado desde la Pastoral de Juventud Región NEA, sino que se trata exclusivamente de una ordenanza propia del municipio de Itati. Y no está en nuestras manos la excepción de dicha tarifa municipal", señalaron en el comunicado.

Asimismo, recomendaron a las comunidades parroquiales y movimientos de las diócesis del NEA tener en cuenta estos valores en la planificación de gastos para la peregrinación.

La XLVI Peregrinación Juvenil del NEA es uno de los eventos de fe más convocantes de la región y, cada año, reúne a miles de jóvenes que caminan hacia la Basílica de Itatí.