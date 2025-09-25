¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Miroslaw Adamczyk Juan Pablo Valdés Incendio en Corrientes
JUAN PEDRO MALAWKA

Por El Litoral

Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 00:00

DR. JUAN PEDRO MALAWKA

Q.E.P.D.

Falleció el 23/09/2025.  El Dr. Romilio Monzón (a) y su esposa, Dra. Silvia Pérez (a) participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento tan delicado. C/530

JUAN PEDRO MALAWKA

Q.E.P.D.

Falleció el 23/09/2025. EL Dr. Romilio P. Monzón, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Pediátrico Juan Pablo II, participa su fallecimiento y acompaña a su esposa, hijos y nietos en este delicado momento.  C/530

JUAN PEDRO MALAWKA

Q.E.P.D.

Falleció el 23/09/2025. Zulma L. de Billordo Pérez y sus hijos: Carlos y Mirta Marecos, Ercilia y Juan Carlos Zubieta, Andrés y Carina Campagnale, participan con pesar su fallecimiento rogando a Dios su descanso en paz y acompañan a su familia con gran cariño.

