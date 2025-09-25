Demoraron a cinco personas tras el secuestro de objetos robados

La Policía llevó a cabo este jueves tres allanamientos en distintos domicilios de la localidad Paso de la Patria, en el marco de una causa judicial iniciada por supuesto robo.



Los procedimientos se realizaron en dos direcciones del barrio 30 Viviendas y una en el barrio Centro, lo cual sorprendió a la comunidad por el amplio despliegue de uniformados y unidades.



Durante los allanamientos, los efectivos policiales secuestraron dos garrafas y una motocicleta marca Honda Wave.

Además, demoraron a cinco personas mayores de edad, una de las cuales tenía un pedido de detención por estar presuntamente relacionada con otra causa judicial.



La intervención policial fue realizada en forma conjunta por personal de la Comisaría de Distrito Paso de la Patria y el Grupo Especial GTO, de la Unidad Regional I de San Luis del Palmar.



Los demorados y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la comisaría local, donde se llevan a cabo las diligencias correspondientes.