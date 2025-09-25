Incautaron mercadería de contrabando sobre la Ruta 14 valuada en $88 millones

En operativos, llevados a cabo por el Escuadrón 7 "Cabo Misael Pereyra" de la Gendarmería Nacional, que interceptó 32 encomiendas en la Ruta Nacional Nº 14, hallaron mercadería ilegal valuada en $88 millones en Paso de los Libres.



Tras la apertura de las mismas, en base a directivas de la Justicia Federal se encontraron cajas de cartón que contenían una gran cantidad de productos de origen extranjero sin el aval aduanero correspondiente.



El Juzgado Federal de Paso de los Libres dispuso el secuestro de la mercadería por infracción a la Ley de "Código Aduanero", valuada en $88.486.000. La Ley Nº 22.415 establece las normativas para el control de la mercadería en territorio argentino y regula las operaciones de comercio exterior.



La investigación y el operativo fueron llevados a cabo por los integrantes del Escuadrón 7, quienes actuaron conforme a lo ordenado por el magistrado interviniente. La apertura de las encomiendas y la verificación de su contenido permitieron determinar la ilegalidad de la mercadería transportada.

En este sentido, la acción de Gendarmería y la decisión del Juzgado Federal de Paso de los Libres reflejan el esfuerzo por combatir la evasión fiscal y el contrabando en la región, protegiendo así la economía local y nacional.