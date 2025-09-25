Saladas: denunció que un amigo lo invitó a beber y que luego lo abusó sexualmente

Un joven de 27 años denunció este jueves ante la Comisaría de Saladas, haber sido víctima de un delito de abuso sexual en particulares circunstancias. Detalló ante las autoridades que un conocido lo invitó a pasear en su automóvil, para dar unas vueltas por la localidad mientras ingerían unas bebidas alcohólicas.

Sin embargo, reveló haber despertado horas más tarde en la casa del dueño del vehículo con claros signos de abuso sexual.

Protesta y quema de cubiertas

Mientras avanzaban con los protocolos legales y el caso llegaba al despacho del fiscal Osvaldo Leonardo, los vecinos del barrio Centenario y de distintos sectores de la localidad, salieron a manifestar su enojo y exigir Justicia. Con carteles y quema de cubiertas, la gente exigía respuestas frente a la Comisaría Primera.

El jefe de la dependencia comisario inspector Mario Abel Amaro salió a dar respuestas a los protestantes a quienes informó que el acusado, un hombre de 60 años ya fue detenido.

Con respecto a las actuaciones judiciales, desde el Ministerio Público dispusieron que la víctima sea examinada por la médico Forense del Poder Judicial Alicia Alegre. Pudo saberse por medios de prensa locales que el joven fue hospitalizado a causa de lesiones físicas, producto del ataque sexual.

A su vez, con una orden de allanamiento extenida desde el Juzgado de Garantías irrumpieron en la casa del sospechoso que fue apehendido en un operativo policial, concretado en el barrio Centenario.

En ese contexto, secuestraron algunos objetos relacionados con el expediente judicial.

El principal implicado identificado como Sergio A. S., quedó alojado en la sección Alcaidía de la Unidad Regional VII, a la espera de las directivas judiciales para avanzar con los requerimientos de la Fiscalía.

La causa fue caratulada como “supuesto abuso sexual con acceso carnal”, tras lo cual se aguardan los próximos pasos legales.