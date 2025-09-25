Milei se reunió con Netanyahu y hablaron sobre rehenes argentinos

n El presidente Javier Milei se reunió este jueves por 45 minutos en Nueva York con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, con quien ratificó la estrecha alianza entre Argentina e Israel y el jefe de la Rosada le ratificó el compromiso de colaborar en la liberación de los rehenes argentinos secuestrados por Hamas.

"Fue una muy buena reunión, muy amena", dijeron a Clarín desde la comitiva que acompañó al presidente. "Son dos buenos amigos".

"Abordamos principalmente la situación de los rehenes argentinos. La Argentina reiteró su firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias y ofreció plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes a fin de lograr su pronta liberación", dijo el portavoz Manuel Adorni.

Desde su ataque terrorista el 7 de octubre de 2023, Hamas mantiene secuestrados a tres argentinos que están vivos: Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio, mientras que se niega a entregar el cadáver de Lior Rudaeff.

Además, dijo el vocero, "intercambiamos visiones sobre la cooperación científica y tecnológica entre nuestros países, así como sobre otros aspectos de la relación bilateral, reafirmando la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a la Argentina e Israel".

La reunión fue en el hotel de Netanyahu, justo frente al Central Park. Además de Milei participaron su hermana Karina, el canciller Gerardo Werthein, los ministros Luis Caputo y Luis Petri más el vocero Adorni.

Al finalizar el encuentro, Milei fue premiado con la Medalla de Oro Presidencial por la organización B´nai B´rith.

Netanyahu llegó este mismo jueves a New York, para hablar el viernes ante la Asamblea General de la ONU, y una de sus primeras actividades fue su encuentro con Milei.

El argentino considera a Israel como uno de los principales aliados del país, junto con Estados Unidos, y la reunión con el primer ministro llega después de su encuentro con Donald Trump.

Netanyahu necesita a Milei, que es un firme aliado y ha votado a favor de Israel en la ONU. El primer ministro israelí llega a Nueva York luego de que varios países como Francia, Gran Bretaña, Australia, Canadá y otros cerraron filas en apoyo a un Estado palestino, en contraste con la posición de Israel y de Estados Unidos por la guerra en Gaza. El miércoles, Netanyahu se quejó de la “vergonzosa rendición” de estos países frente al “terrorismo palestino”.