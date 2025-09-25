Regatas debutó con un triunfo en Formosa frente a La Unión

Con una producción que de menos a más, Regatas Corrientes venció como visitante a La Unión de Formosa 91 a 85 en lo que su debut en al Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2025/26.

El encuentro se disputó en el Polideportivo Cincuentenario de la capital formoseña con estos parciales: 24-22, 43-37 y 65 a 63, todos favorables al local.

Andrés Jaime con 17 puntos y Juan Pablo Corbalán con 16 fueron los principales goleadores de Regatas. Además, Fabián Ramírez Barrios anotó 14, Luis Santos anotó 12, Iván Gramajo 11 y Nicolás Aguirre 20.

En La Unión se destacaron los extranjeros Brandon Beavers con 19 puntos y Windi Graterol con 18.

Las pérdidas y la falta de presión en el perímetro, complicaron el inicio de Regatas en Formosa. El Fantasma, con la rotación, reaccionó y quedó a tiro del empate.

El equipo correntino comenzó impreciso, incluso en los pases, mientras que en defensa se recostó sobre su aro y dio facilidades para los tiros de tres del rival.

La Unión aprovechó su efectividad con los tiros a distancia (6 a 11) para llegar a tener en un par de oportunidades una distancia de 10 puntos.

Regatas ajustó la defensa y, con la rotación, encontró en Andrés Jaime (10) la variante para anotar y llegar al final del cuarto inicial dos puntos abajo (24-22).

En el segundo parcial, Regatas tuvo problemas para anotar. Sin mucha circulación de la pelota, los tiros carecieron de efectividad. En el rival creció la figura de Beavers para llevarse el parcial 43 a 37.

Un gran arranque tuvo Regatas en el tercer segmento. El fantasma metió un parcial de 12 a 0 para pasar por primera vez al frente en el marcador.

La Unión tardó unos minutos para emparejar las acciones y luego pasar a ganar el partido con la buena labor de Beavers.

El último segmento comenzó con el local dominando las acciones, pero la respuesta de Regatas llegó con los triples.

Cuando el Fantasma recuperó el liderazgo del marcador, se mostró seguro desde la línea de libres. Además, Ramírez Barrios tuvo dos acciones claves para sellar el triunfo, primero metió un gran tapón y después tomó un rebote en ataque.

La próxima presentación de Regatas será este domingo 28 cuando, desde las 20,30, reciba a Atenas de Córdoba en el Fortín Rojinegro.