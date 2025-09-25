Corrientes: el Simu se reunirá para analizar un aumento en el pasaje de colectivos

La concejal Mercedes Franco Laprovitta adelantó al Litoral que este viernes, se llevará a cabo una reunión con el Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu) para tratar el posible aumento del pasaje de colectivos.

La planificación del encuentro se dio en el marco de la sesión itinerante del Concejo Deliberante, que tuvo lugar en el barrio Juan de Vera de la ciudad capital. “La reunión es porque quieren aumentar el pasaje de colectivos”, y agregó que recibió la notificación en las últimas horas. El encuentro está previsto para este viernes a partir de las 9 de la mañana.

El Simu es el organismo encargado de evaluar y coordinar cuestiones relacionadas con el transporte urbano en la ciudad. Aunque aún no se conocen detalles específicos sobre la magnitud del posible ajuste tarifario, el tema genera expectativa en la comunidad, que sigue con atención las discusiones sobre el servicio y su costo.

Se espera que tras la reunión se brinden mayores precisiones respecto a los argumentos y necesidades que motivan el análisis del aumento del boleto.