Pronostican un fin de semana lluvioso en Corrientes

Con la llegada de la primavera, las precipitaciones y tormentas fuertes se hicieron notar. Este fin de semana se prevé que nuevamente se registre la caída de agua en la provincia con un 70% de probabilidad para este sábado, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las temperaturas se mantendrán entre los 28ºC de máxima y los 12ºC de mínima.

Las lluvias se podrían registrar en la provincia

Los pronósticos indican que para este viernes el termómetro se mantendrá en alta, con 28ºC de máxima y 14ºC de mínima. Hasta el momento, no se prevé lluvias, con vientos por el noreste y cielos parcialmente nublados.

Mientras que, para este sábado, día en el que se celebra 46° Peregrinación Juvenil del NEA, se prevé tormentas aisladas durante toda la jornada. Durante la madrugada se podrían registrar vientos fuertes de 51 a 59 kilómetros por hora, superando los valores normales en la región.