caballos rescatados cobro de estacionamiento lluvias en Corrientes
Tormentas aisladas

Pronostican un fin de semana lluvioso en Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones. Persisten las temperaturas templadas. 

Por El Litoral

Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 22:04

Con la llegada de la primavera, las precipitaciones y tormentas fuertes se hicieron notar. Este fin de semana se prevé que nuevamente se registre la caída de agua en la provincia con un 70% de probabilidad para este sábado, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las temperaturas se mantendrán entre los 28ºC de máxima y los 12ºC de mínima. 

Las lluvias se podrían registrar en la provincia 

Los pronósticos indican que para este viernes el termómetro se mantendrá en alta, con 28ºC de máxima y 14ºC de mínima. Hasta el momento, no se prevé lluvias, con vientos por el noreste y cielos parcialmente nublados. 

Mientras que, para este sábado, día en el que se celebra 46° Peregrinación Juvenil del NEA, se prevé tormentas aisladas durante toda la jornada. Durante la madrugada se podrían registrar vientos fuertes de 51 a 59 kilómetros por hora, superando los valores normales en la región.  

 

