El renovado San Martín recibe a Atenas de Córdoba

San Martín de Corrientes comenzará a transitar este viernes su décimo tercera (12º de manera consecutiva) en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El debut será en el Fortín Rojinegro (Estadio Raúl Argentino Ortiz) desde las 21 cuando reciba al histórico Atenas de Córdoba que disputó 41 de las 42 ediciones de la Liga.

Para la temporada 2025/26, San Martín volvió a confiar en el entrenador Gabriel Revidatti (tercera temporada) y un plantel renovado.

“Lo tomo como un reconocimiento al trabajo realizado hasta acá y, al mismo tiempo, como una responsabilidad grande de volver a representar a este club que es una parte fundamental en mi historia”, señaló Revidatti.

Del pasado torneo siguen en el plantel Gastón García, Lucas Gargallo y el correntino Franco Méndez.

Después apostó fuerte y contrató a Leonel Schattmann (llega desde Obras Basket, Víctor Fernández (Peñrol), Lautaro Berra (regresa al país), Salvador Giletto (Regatas), Federico Aguerre (Riachuelo y el estadounidense Reginald Becton (Riachuelo).

A ellos se suman los juveniles Gerónimo Ramallo, Mateo Rearte, Leonel Núñez, Joaquín Fernández y Franco Aguerre.

El objetivo de San Martín pasa por ser protagonista, pelear en el lote de arriba y mejorar lo que realizó en la temporada 2024/25 donde quedó eliminado en la Reclasificación frente a su clásico rival: Regatas.

“Las metas tienen que ver con cumplir con las expectativas generadas a partir de las contrataciones que hemos concretado. El club ha realizado un esfuerzo grande para conformar un roster competitivo, y es por ello que el objetivo es ponernos a trabajar en el funcionamiento y la construcción de equipo que nos permita ser protagonistas del torneo”, señaló el DT.

Camino al debut, San Martín no disputó partidos amistosos y por lo tanto con el transcurrir de la temporada se verá al andar del renovado equipo.

Desde que asumió como entrenador principal del equipo, Revidatti intentó construir sus equipos de atrás hacia adelante.

La defensa fue el estandarte de San Martín en las dos campañas anteriores, habrá que ver si ahora puede mantener ese estilo y le suma mayor poder de gol con la llegada de los nuevos jugadores.

Por su parte, Atenas de Córdoba volverá a contar con Gustavo Peirone como DT y mantuvo a gran parte del plantel que realizó una buena campaña en la pasada Liga.

Siguen en el equipo cordobés Manuel Buendía, Nicolás Zurschmitten, José Montero, Lucas Arn, Ramiro Ledesma y Juan Cruz Oberto.

Las nuevas caras serán las de Nakye Sanders, Marc Loving y Santiago Ferreyra