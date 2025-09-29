Zárate jugará su segundo challenger en un mes

El correntino Carlos María Zárate superó la clasificación y accedió al cuadro principal del Challenger de Antofagasta, Chile. De esta manera jugará su segundo cuadro principal en un certamen de esta categoría en menos de un mes.

Este lunes, por la segunda ronda de la qualy, Zárate (904 en el ránking de la ATP) venció a Santiago de La Fuente (654) por 5-7, 7-6 (7-1) y 6-2 en un partido que se extendió durante 2 horas y 33 minutos. De esta forma, "Cali" accedió por segunda vez en corta carrera profesional al cuadro principal de un challenger.

La participación de Zárate en el Auto Club de Antofagasta comenzó el domingo cuando, también en un extenso juego, eliminó a Guido Iván Justo (404) por 6-4, 1-6 y 7-6 (7-1).

Por la primera ronda del cuadro principal, Zárate se presentará este martes para medirse frente al chileño Daniel Núñez (802) que recibió una invitación especial para disputar el torneo en su país.

El vencedor de este juego se medirá en segunda ronda con el libanés Hady Habib (172) que eliminó en la primera ronda al español Nikolas Sánchez Izquierdo (301).

También este martes, por la primera ronda, hará su debut de Lautaro Midón (256) que enfrentará a Luciano Ambogi (421) que llega desde la clasificación. Durante el 2025, los argentinos se enfrentaron en el M25 de Yerba Buena, Tucumán, con triunfo para el correntino.

En la próxima instancia, espera el local Tomás Barrio Vera (133) por el ganador del duelo entre los argentinos. El chileno superó en la primera ronda al argentino Genaro Olivieri (223) por 6-2 y 6-4.

Mientras que Ignacio Monzón (743) quedó a un paso del cuadro principal al caer este lunes contra Juan Bautista Torres (415) por 6-2 y 6-4.