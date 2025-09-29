¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Funebres

JOSÉ LUIS RAMÍREZ

Por El Litoral

Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 00:00

JOSÉ LUIS RAMÍREZ

Q.E.P.D.

Falleció 28/09/2025. Con profundo dolor despedimos a nuestro querido José Luis. Tus hijos, hermanos y sobrinos te vamos a extrañar inmensamente, pero sabemos que tu luz y tu amor vivirán siempre en nuestros corazones. Gracias por cada momento compartido y por el cariño que nos diste. Tu esposa: Alba. Tus hijos: Roció, Luis, Belén, Alejandra, José María, Lira y Salome. Tus nietos: Giuliano, Stefano, Nahiara, Alma y Thiago. Tus hermanos: Estela Marys y Pedro. Tus cuñados: Betty y Luis. Tus Sobrinos: Vanessa, Facundo, Nadi, Saba, Alfredo, Cristian, Oriana, Yael y Paul. C/551

