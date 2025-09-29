Alerta en Corrientes: el SMN pronostica tormentas fuertes para este martes

La provincia de Corrientes se encuentra bajo alerta meteorológica para este martes debido a la inminente llegada de un sistema de lluvias y tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que las malas condiciones comenzarán a desarrollarse durante la madrugada y se extenderán a lo largo de toda la mañana.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales serán localmente fuertes. Se espera que los fenómenos estén acompañados por:

Abundante caída de agua en cortos períodos.

Frecuente actividad eléctrica .

Granizo ocasional.

Intensas ráfagas de viento.

Se prevén valores de precipitación acumulada que oscilarán entre los 30 y 70 mm, con la posibilidad de que sean superados en algunos puntos de la provincia.

Por la tarde, se espera una leve mejoría, con una disminución en la intensidad del fenómeno y solo se pronostican tormentas aisladas, con una probabilidad de ocurrencia del 40%.

Pronóstico extendido: ascenso de temperatura para el fin de semana

Después de las lluvias del martes, las condiciones climáticas tenderán a estabilizarse. Para el miércoles se prevé un cielo mayormente nublado, con chaparrones durante la tarde. La temperatura en ese día rondará entre los 17 y los 23 grados.

Para los siguientes días, se espera un ascenso progresivo de la temperatura, llegando a máximas de hasta 33 grados para el sábado.