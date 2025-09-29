¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Lluvia en Corrientes Javier Milei Policía Federal Argentina
Allanamiento

Operativo Antidrogas: la PFA secuestró marihuana, cocaína y armas de fuego en Corrientes

La fuerza llevó adelante tres allanamientos. La medida, ordenada por la Justicia Federal, impactó en la estructura del narcomenudeo local.

Por El Litoral

Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 19:48

La Policía Federal Argentina (PFA) concretó un exitoso operativo contra el narcotráfico que resultó en el secuestro de una significativa cantidad de estupefacientes, municiones y armas de fuego en distintos puntos de la capital correntina.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Corrientes, que ejecutó tres allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en el barrio 17 de Agosto y en la zona de calle Kepler.

Marihuana, cocaína y elementos de fraccionamiento

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal N° 2 de Corrientes, a cargo de Juan Carlos Vallejos, con la intervención de la Secretaría Penal N.° 2.

Durante los registros, los efectivos federales incautaron:

  • Marihuana y cocaína listas para su comercialización.

  • Armas de fuego y diversas municiones.

  • Elementos de fraccionamiento y corte, directamente vinculados a la actividad de narcomenudeo.

Desde la PFA destacaron que este operativo se enmarca en la política nacional de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, actuando en articulación con la Justicia Federal.

