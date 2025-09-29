Operativo Antidrogas: la PFA secuestró marihuana, cocaína y armas de fuego en Corrientes

La Policía Federal Argentina (PFA) concretó un exitoso operativo contra el narcotráfico que resultó en el secuestro de una significativa cantidad de estupefacientes, municiones y armas de fuego en distintos puntos de la capital correntina.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Corrientes, que ejecutó tres allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en el barrio 17 de Agosto y en la zona de calle Kepler.

Marihuana, cocaína y elementos de fraccionamiento

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal N° 2 de Corrientes, a cargo de Juan Carlos Vallejos, con la intervención de la Secretaría Penal N.° 2.

Durante los registros, los efectivos federales incautaron:

Marihuana y cocaína listas para su comercialización.

Armas de fuego y diversas municiones .

Elementos de fraccionamiento y corte, directamente vinculados a la actividad de narcomenudeo.

Desde la PFA destacaron que este operativo se enmarca en la política nacional de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, actuando en articulación con la Justicia Federal.