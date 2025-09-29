¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Un correntino se ganó más de 14 millones en el Quini 6

Un apostador de la localidad de Alvear acertó cinco números en la modalidad Siempre Sale.

Por El Litoral

Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 10:00

Lotería Correntina informó este lunes que un vecino de la localidad correntina de Alvear obtuvo un premio millonario tras acertar cinco números en la modalidad Siempre Sale del Quini 6, llevándose nada menos que $14.777.032.

Se trata de un correntino que acertó los cinco números 12 – 23 – 28 – 33 – 38, con el ticket ganador que fue vendido en la Agencia Oficial Nº 440 de Alvear.

De esta manera, Corrientes suma otro afortunado ganador en uno de los sorteos más populares del país, que cada semana reparte millones de pesos en premios.

