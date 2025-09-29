Corrientes: una mujer sufrió graves heridas en el rostro tras el ataque de un pitbull

La Policía de Corrientes informó el viernes que una mujer fue atacada por un perro de raza pitbull en Goya. La víctima sufrió graves lesiones, siendo trasladada de urgencia al hospital Escuela de Capital.

El hecho ocurrió en la noche del viernes cuando una mujer de apellido Gómez, de 35 años, estaba de visita en la casa de un allegado, ubicada sobre calle Paso de los Libres al 400.

Los efectivos que acudieron tras la llamada al 911 constataron que la mujer fue mordida a la altura del rostro, provocando importantes lesiones.

La víctima fue trasladada al hospital local, donde se determinó que debía ser derivada al Hospital Escuela de ciudad Capital debido a las graves lesiones de su rostro.

Mientras tanto, en la comisaría jurisdiccional se realizaron de oficio los trámites del caso.