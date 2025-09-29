Corrientes: se podrá pagar el pasaje de colectivo con tarjetas de crédito y débito

Los usuarios del transporte público de Corrientes están a punto de experimentar un cambio significativo en la forma de pagar el pasaje. El subsecretario de Transporte de la Municipalidad, Lisandro Rueda, anunció que se están cambiando las validadoras en todas las líneas de colectivos para que acepten pagos con cualquier tarjeta bancaria.

"La gente de Nación Servicios está instalando progresivamente en diferentes unidades una validadora nueva", explicó Rueda, señalando que el objetivo es ofrecer múltiples opciones de pago además de la tradicional tarjeta Sube (en su modalidad física y digital NFC).

Pagar con débito o crédito es simple

El nuevo sistema permite a los usuarios que no poseen la Sube pagar de forma simple con sus tarjetas de crédito o débito (contactless).

Rueda detalló el funcionamiento: “Es muy simple, es acercar la tarjeta, la máquina emite un sonido corto y una luz verde que detectó el pasaje”. En caso de rechazo, ya sea por falta de fondos o tarjeta no habilitada/deteriorada, la máquina emitirá un sonido más largo y una luz roja.

Restricción para subsidios y avance de la instalación

El funcionario aclaró que esta nueva modalidad de pago con tarjetas bancarias está dirigida exclusivamente a aquellos usuarios que abonan la tarifa plana.

“Aquellas personas que tengan algún tipo de subsidio social federal o local, se tienen que seguir manejando con la tarjeta Sube”, enfatizó Rueda en declaraciones a radio Sudamericana.

Hasta el momento, se había instalado el 45% de las nuevas máquinas en los buses. Sin embargo, el subsecretario se mostró optimista: “Seguramente en esta semana vamos a tener el 100% de los buses operando con esta nueva validadora”.