Regatas consiguió el boleto a la final

El Club de Regatas Corrientes logró meterse en el Final Four de la Liga Federal U11 Masculina tras ser el mejor en el Cuadrangular semifinal que organizó.

La acción se desarrolló durante el fin de semana en el estadio del Club Básquet Sagrado Corazón, donde los pibes del Remero fueron anfitriones recibiendo a Complejo Deportivo Justiniano Posse, Hindú Club de Córdoba e Italiana de Charata.

La historia arrancó sábado por la tarde con victoria sobre Hindú 103-77. Luego, en el mediodía del domingo venció a Italiana 86-70 para finalmente superar en un partidazo a los de Justiniano Posse 110-106 el domingo por la noche. Los del interior cordobés ganaron sus dos juegos y también se clasificaron.

Al Final Four también accedieron Bahiense del Norte de Bahía Blanca, quien fue local del Cuadrangular F, y Pedro Echagüe de Buenos Aires. La última etapa de la competencia se disputará entre el 11 y 12 de octubre aún con sede a licitar.

El plantel masculino estuvo compuesto por Noah Canga, Emiliano Ruiz, Bautista Douffort, Lorenzo Valle, Iván Vargas, Juan Ignacio Rambaudi, Joaquín Davila Tosetti, Gino Ramírez, Tiziano Noronha, Lisandro Blanco Riquelme, Benjamín Redruello, Bautista Cordova, Julián Aguirri, y Felipe Oviedo Ricagno, y es dirigido por Juan Cruz Alderete.

De este modo, Regatas logró meterse en la definición por el certamen en ambas ramas, masculina y femenina, de la categoría U11, división que está teniendo su primera temporada en este 2025.