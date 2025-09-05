Durísimo descargo de Independiente: acusa a Domínguez y Conmebol de favorecer a las SAD

La dirigencia de Independiente explotó luego del fallo adverso de la Conmebol y la descalificación en la Copa Sudamericana por los gravísimos incidentes en la revancha contra la U de Chile: afirman que se trató de una "decisión política" y acusaron al presidente, Alejandro Domínguez, de favorecer a las Sociedades Anónimas Deportivas. A su vez, exigieron que retiren todas las referencias al club de Avellaneda en el museo de la entidad en Luque.

En una carta oficial de la institución para Domínguez, con las firmas de Néstor Grindetti -mandatario- y Daniel Seoane -secretario general- los directivos afirmaron que el fallo "ignora sus reglamentos vigentes y condena injustamente al Rojo". Por otra parte, ya apelaron y no descartan incluso pedir que se suspenda el partido de los cuartos de final que entre la U y Alianza Lima.

Además, remarcaron en varias oportunidades que son una "asociación civil sin fines de lucro" a diferencia de la Universidad de Chile, que "ha mutado hacia un modelo de sociedad anónima, orientado a la rentabilidad y la especulación empresarial". Ahí empieza la fuerte acusación a la Confederación: "Al fallar en su favor, la Conmebol no sólo violenta su propio estatuto y jurisprudencia, sino que confirma un rumbo en el que las utilidades pesan más que la verdad deportiva".

En el durísimo descargo, de dos páginas, la dirigencia de Independiente asegura que el fallo "es una decisión polítia que desnuda la preferencia por aquellas estructuras privadas con las que resulta más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuros" y que se alejan de los "valores sociales que dieron origen a nuestras instituciones".

"La decisión de la Conmebol sienta un precedente nefasto: un equipo que estaba en ventaja en la serie, pero que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en la cancha, recurre a la violencia más brutal contra hinchas rivales, logra la cancelaicón del partido y recibe como 'premio' la clasificación desde un escritorio. En otras palabras, la violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final", lanzaron. Y añadieron: "Envía un mensaje devastador y contradictorio a toda Sudamérica. Los violentos de siempre pueden salirse con la suya".

Por último, remarcan la postura de Independiente a favor de las asociaciones civiles en el fútbol sudamericano y afirman que "el fallo emitido es una afrenta al espíritu del deporte, una violaión a su propio reglamento y un insulto a la memoria de millones de hinchas". Y sentenciaron: "Es la justicia deportiva la que ha sido pisoteada. Están matando al fútbol".

Con este durísimo descargo, Independiente no sólo está en pie de guerra con Conmebol, sino que reabre el debate sobre las Sociedades Anónimas, una discusión que en Argentina escaló desde el inicio del gobierno de Javier Milei (quien impulsa el arribo de capitales privados al fútbol argentino y está enfrentado con la AFA).

Grindetti -quien fue aliado político de Patricia Bullrich en las elecciones de 2023 antes de que asumiera como Ministra de Seguridad y se distanciaran- hace unos meses había afirmado que "hay clubes que les conviene que la única forma es ser una SA" y detalló su postura personal. "Trato de no ser dogmático. Lo que digo es que el que quiera ser Sociedad Anónima (SA) que sea, pero no es necesario ser SA para manejar bien un club. El ejemplo es River", dijo.

Por otra parte, remarcó que Independiente nunca podría terminar en manos privadas. "Por razones estatutarias y por convicción de su comisión directiva y de sus socios, no va a ser Sociedad Anónima. Ahora, hay formas de instrumentar financiamientos que le den tranquilidad al capital que se invierte, de poder retornar a su origen, sin perder esas potestades básicas de un club", aseguró.

La respuesta de la U. de Chile, con chicanas para el Rojo

Pocas horas después, desde la Universidad de Chile emitieron un comunicado en el que condenan "enérgica y categóricamente" la carta de la dirigencia del Rojo. "A este respecto, cabe señalar que el Club Universidad de Chile no concuerda con las sanciones aplicadas por el órgano de primera instancia en contra de nuestra institución, pero ello solo nos confiere el derecho de recurrir a las instancias de revisión correspondientes y no a denostar ni injuriar a nadie. Esto último incluye al propio Club Atlético Independiente y a su dirigencia, quienes insisten en promover el odio y en ejercer la violencia -ahora a través de una carta- en contra de nuestro club, de la Conmebol y de su Presidente quien, por cierto, no tiene intervención ni injerencia sobre los órganos disciplinarios de la Confederación, los cuales son autónomos", expresaron.

Incluso, en una oración con tono a chicana, les pasaron la dirección de la FIFA por si planean apelar en otras instancias. "Le recordamos al Club Atlético Independiente que existen instancias de apelación y de reclamación previstas en la normativa CONMEBOL y que, cualquier reclamo adicional, pueden hacerlo -por intermedio de su Federación- dirigido a FIFA Strasse 20, 8044, Zurich, Suiza".