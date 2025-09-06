Hércules bajó a Pingüinos y Córdoba es el único puntero del Oficial

El Club Básquetbol Córdoba quedó como único puntero del torneo Oficial de primer división en la ciudad de Corrientes al disputarse la cuarta fecha.

Hércules bajó a Pingüinos y los dos equipos quedaron en el lote de escoltas en el certamen que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc).

Córdoba superó de manera ajustada a San Martín 71 a 70 en uno de los encuentros que abrió la fecha.

Los conducidos por Gustavo Gega dominaron los dos primeros cuartos: 22 a 20 y 21 a 16. El Rojinegro reaccionó en el tercero donde metió un parcial de 21 a 13 para pasar al frente en el marcador.

En el cuarto final, el juego fue parejo y Cristian Ojeda, el goleador del rojo con 21 puntos, le dio el triunfo a Córdoba. En San Martín se destacó Mateo Rearte con 23 unidades.

Mientras que Hércules superó como visitante a Pingüinos 70 a 68 en un emotivo final.

Un doble de Facundo Valdez, a 17 segundos del final, adelantó a Hércules 69 a 68, mientras que Luca D’Ascenzo, con un tiro libre, selló el triunfo del equipo de la calle Brasil.

D´Anscenzo con 17 puntos y Jonathan Báez con 12 fueron los principales goleadores en Hércules, mientras que Luciano Cárdenas con 17 y Alexis Godoy con 12 se destacaron en el ataque de Pingüinos.

Por su parte, Regatas no tuvo mayores inconvenientes para superar a Malvinas 1536 Viviendas 76 a 52 con 16 puntos de Exequiel Lezcano y 12 de Ignacio Ojeda con, mientras que Lucas Franco aportó 14 puntos para el equipo de “las mil”.

Un triunfo importante logró Juventus frente a Colón 60 a 57 para ser uno de los cuatro escoltas que tiene el certamen.

El Granate dominó el cuarto inicial 16 a 4, después sufrió la reacción del rival y en el último segmento metió un parcial de 13 a 8 y un triple de Juan Meza le dio la victoria.

Juan Ignacio Gerometta con 13 puntos y Sergio Zacarías con 12 fueron los principales goleadores de Juventus. En Colón se destacaron Lucas Monzón con 13 y Carlos Bernechea con 12.

Además, Sportivo Corrientes consiguió su primera victoria en el Oficial al derrotar a Don Bosco por 61 a 53 con la gran labor de Saúl Larrambebere que anotó 19 puntos.

En tanto que El Tala logró una valiosa victoria como visitante frente a Alvear por 74 a 66, para alcanzar su segundo éxito en el campeonato. Alex Meza con 22 puntos y Facundo Mareco con 15 fueron los máximos anotadores en el vencedor, mientras que en Alvear se destacaron en el goleo José Rolnik con 17 y Tobías Cabral con 14.

Así se ubican

Cumplidas 4 fechas, las posiciones del Oficial quedaron de esta forma: Córdoba 8 puntos, Hércules, Juventus, Pingüinos y Regatas 7, Colón y El Tala 6, Alvear, Don Bosco, San Martín y Sportivo 5, y Malvinas 1536 Viviendas 4.

Lo que viene

La quinta fecha del Oficial de primera división, contempla estos encuentros: San Martín vs. Malvinas 1536 Viviendas, Hércules vs. Colón, Juventus vs. Regatas, Sportivo vs. Pingüinos, El Tala vs. Don Bosco y Córdoba vs. Hércules.