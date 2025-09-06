Cambá Cuá venció a Curupay y es el primer finalista del Oficial

El torneo Oficial 2025 de primera división A en la Liga Correntina de Fútbol tiene a su primer finalista. Cambá Cuá venció a Curupay 2 a 0 y estará en la gran definición.

El conjunto Rojo golpeó de entrada en la semifinal que se disputó este sábado, después aguantó la embestida del rival y definió de contraataque el pasaje a la final.

Cirilo Enrique, a los 5 minutos del primer tiempo, y Arturo Sosa, a los 49 del complemento, marcaron los goles del partido que se disputó en la cancha de Boca Unidos.

El primer gol del partido llegó cuando solo transcurrieron 5 minutos del encuentro.

Un pase largo de Bruno Lezcano permitió que Enrique, con toda su experiencia, desacomodó a su marcador dentro del área grande, y de media vuelta saque el potente remate que dejó sin chances a Luciano Aguilar.

Casi de inmediato contestó Curupay pero Jorge Alegre González salvó en la línea un remate de Diego Monzón. Después fue Jonathan Zabala el que rechazó casi sobre la línea de sentencia un tiro de Carlos Rolón Segovia, mientras que Nahuel Vallejos contuvo un remate de Monzón para mantener la mínima diferencia.

Curupay se adelantó en el campo de juego en la búsqueda del empate, se desprotegió defensivamente pero el rival no pudo capitalizar los ataques con mucho campo por recorrer.

En el segundo tiempo, a los 6 minutos, Cambá Cuá se quedó con un jugador menos por la expulsión de Jonathan Zabala.

El conjunto Rojo retrocedió más en el terreno y le regaló la iniciativa al rival.

Vallejos en una oportunidad, y los defensores en otras, mantuvieron el cero en el arco de Cambá Cuá que en tiempo adicional metió un contragolpe letal.

Arturo Sosa recuperó la pelota en su propio campo y habilitó a Julio Sena que metió una gran corrida, dejó dos rivales en el camino y después devolvió la pelota a Sosa para que la empuje al fondo del arco.

Cambá Cuá está en la final y su rival se conocerá este domingo cuando se enfrenten Mandiyú e Independiente, desde las 15, en cancha de Boca Unidos.