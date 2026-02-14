Pablo Alonso modificó la mesa directiva

En el inicio de su tercer período al frente de la Liga Correntina de Fútbol, Pablo Alonso designó a los integrantes de la mesa directiva ratificando a Ramón Ceferino Zamudio (Lipton) en el cargo de vicepresidente primero. También se mantiene Leandro Escobar (Cambá Cuá) al frente de la Secretaría General.

Las variantes llegaron en la vicepresidencia segunda. Ahora ese cargo lo ocupa Miguel Ángel Lorente (Libertad) en lugar de Jorge Verdún (San Jorge de Almagro), mientras que Federico Rabín (Soberanía) fue designado en la Tesorería General en reemplazo de Matías Brambilla (Cambá Cuá).

Alonso fue electo por unanimidad el pasado lunes 9 para mantenerse como presidente de la Liga. Durante la asamblea también se eligieron a los integrantes de los tribunales de Disciplina y Honor.

El presidente, en la primera sesión del Consejo después de una asamblea, tiene la facultad de completar su mesa directiva y así lo hizo el pasado martes.

Quedan por designarse, siempre por Alonso, los delegados neutrales (3 titulares y 2 suplentes), el tesorero administrativo y la integración de las comisiones.