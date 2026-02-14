Empedrado y Sportivo se enfrentarán en la primera fecha

La 19º edición de torneo Provincial de Primera División tiene fixture confirmado para la primera fase.

En la primera fecha se producirá el duelo entre los equipos capitalinos de Empedrado y Sportivo, mientras que Lipton será local de Defensores de San Roque. En tanto que el sub campeón 2025, Victoria de Curuzú Cuatiá debutará contra Barracas de la misma ciudad.

También habrá cruces entre representantes de Bella Vista, Ituzaingó, Saladas, Goya, Esquina, Curuzú Cuatiá, Sauce, Paso de los Libres, Santo Tomé, Virasoro y Monte Caseros.

El certamen que reúne a 32 clubes otorgará una plaza para el Regional Federal Amateur 2026/27, en tanto que los clasificados a los los cuartos de final, ganarán un lugar en el Provincial 2027.

Los equipos fueron divididos en 8 grupos donde jugarán todos contra todos a dos ruedas.

Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final. En los cruces eliminatorios, incluida la final, se disputarán partidos de ida y vuelta.

Para el presente certamen, hay que recordar que no estará el campeón vigente, Mandiyú, y que Boca Unidos, que fue incluido en el sorteo de grupos decidió bajarse y su plaza fue ocupada por Defensores de San Roque, club invitado por la Federación Correntina de Fútbol.

La competencia dará inicio el fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo.

Primera fecha

La Federación Correntina de Fútbol dio a conocer el fixture completo de la etapa clasificatoria.

La primera fecha contempla estos partidos:

Zona 1: Lipton vs. Defensores de San Roque y Estrada (Bella Vista) vs. Hogar Hermanos (Bella Vista).

Zona 2: Empedrado vs. Sportivo y El Decano (Ituzaingó) vs. Unión (Ituzaingó).

Zona 3: Matienzo (Goya) vs. Sportivo Santa Lucía y Calle Poí (Saladas) vs. Concepción (Saladas).

Zona 4: Huracán (Goya) vs. Central Goya y Berón Astrada (Esquina) vs Football (Esquina).

Zona 5: Barracas (Curuzú Cuatiá) vs. Victoria (Curuzú Cuatiá) y Porá Purajey (Sauce) vs. Atlas (Sauce).

Zona 6: Barraca (Paso de los Libres) vs. Panificación (Paso de los Libres) y Villa Calma (Santo Tomé) vs. Belgrano (La Cruz).

Zona 7: Berón de Astrada (Santo Tomé) vs. Santurtún (Santo Tomé) y Estudiantes (Virasoro) vs. San Alonso (Virasoro).

Zona 8: Juan Pujol (Monte Caseros) vs. San Lorenzo (Monte Caseros) y Comunicaciones (Mercedes) vs. Villa del Parque (Curuzú Cuatiá).