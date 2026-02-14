Keko Villalva participó de la práctica de fútbol de Boca Unidos

Con la participación de Daniel “Keko” Villava, Boca Unidos tuvo una práctica de fútbol en el cierre de otra se mana de trabajos de cara al Torneo Federal A 2026.

La cancha principal del complejo Leoncio Benítez fue escenario este sábado de una práctica de fútbol que se extendió durante 75 minutos, divididos en tres bloques de 25.

La principal novedad fue la presencia de Keko que recién se sumó esta semana a la pretemporada. El delantero de Caá Catí disputó 50 minutos y formó parte del equipo Celeste donde compartió la delantero con Lautaro y Claudio Alonso.

En tanto que Martín Ojeda y Alejandro Leani, recuperándose de diferentes lesiones, realizaron trabajos diferenciados.

Los equipos que armó Lucas Batistuta para el “partido” matutino estuvieron conformados de esta manera:

Rojo: Luis Ojeda; Bryan Mendoza, Ataliva Schweizer, Lisandro Ramírez y Gustavo Mbombaj; Lautaro Ludueña, Ángel Piz y Leandro Gómez; Brian Pérez, Saúl Abecasis y Cristian Chávez.

Celeste: Federico Quijano; Elías González, Julián Fuyana, Pablo Moreyra y Yasir Olivares; Diego Sanchez Paredes, Tiago Villanueva y Lucio Velasco; Daniel Villalva, Claudio Alonso y Lautaro Mendoza.

Los primeros 25 minutos de juego terminaron igualados en 1 con goles de Lautaro Mendoza y Cristian Chávez. El segundo tiempo quedó en 0 y el tercero fue para el equipo Celeste 1 a 0 con gol de Claudio Alonso.

Desde el segundo tiempo, Batistuta realizó diferentes modificaciones para seguir con las pruebas de cara al inicio del certamen.

Boca Unidos tiene previsto jugar dos amistosos contra Sarmiento de Resistencia, el 21 y 28 de febrero. San Martín de Formosa también había pedido disputar algunos partidos, pero por el momento no hubo acuerdo para la concresión de los mismos.

El Federal A se pondrá en marcha a mediados de marzo y la conforación de los grupos se conocerá una vez que finalicen las finales del Torneo Regional Federal Amateur.

Los partidos por un ascenso al Federal A se concretarán este domingo de acuerdo al siguiente detalle:

17:00 en Villa Mercedes (San Luis): Fadep de Mendoza vs. Amistad de Cipolletti.

17:30 en Pergamino: Escobar FC vs. Ferro de General Pico.

18:00 en Santiago del Estero: Defensores de Vilelas vs. Juventud Unida de Gualeguaychú.

18:00 en Catamarca: Tucumán Central vs. General Paz Juniors de Córdoba.