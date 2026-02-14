Racing sumó su segunda victoria en el Apertura

Racing logró su segundo triunfo de la temporada. Manejó mejor el partido en el complemento y se quedó con un triunfo por 2-0 ante Banfield, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio Florencio Sola.

Los goles los convirtieron Marco Di Cesare, a los 27 minutos y Adrián “Maravilla” Martínez, a los 46’, ambos en el primer tiempo.

En el primer tiempo fueron mejores los dirigidos por Pedro Troglio, que lograron sacudir la red tras un gran disparo de Nacho Pais, aunque Danilo Arboleda obstruyó la visión de Facundo Cambeses y el tanto fue anulado.

Al equipo de Gustavo Costas le costó hacer pie a lo largo de la primera etapa, pero su eficacia fue clave para desempatar la historia en su único avance de peligro.

Al minuto 27, luego de un córner, la pelota le quedó a Marco Di Cesare quien, de media vuelta, rompió el cero.

A la media hora de juego, Baltasar Rodríguez se salvó de la expulsión por un golpe sin pelota a Lautaro Gómez. Esa acción derivó en un efusivo reclamo de Troglio a Dóvalo, quien expulsó al director técnico y a uno de sus ayudantes, Gustavo Reggi.

Después, a los 44, un impacto en el brazo de Tiziano Perrotta fue sancionado como penal por parte de Pablo Dóvalo. Desde los doce pasos, Adrián Maravilla Martínez aumentó la diferencia.

Ya en el complemento, los de Avellaneda defendieron la ventaja de dos goles con mucha seguridad en la última línea y, a pesar de no haber registrado ataques claros al área ajena, la conservación del resultado le permitió sumar su segunda victoria consecutiva y dejar atrás un mal arranque de tres derrotas en fila.

Racing volverá a jugar el próximo viernes desde las 20 contra Boca Juniors en La Bombonera, mientras que Banfield buscará la recuperación el sábado 21 a partir de las 17 nuevamente como local ante Newell’s.