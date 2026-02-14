Monzón se quedó sin final en los Estados Unidos

El tenista correntino Ignacio Monzón (28 años) se quedó sin la posibilidad de acceder a la final del M15 de Sunrise, Florida (Estados Unidos) al caer en su cruce de semifinal.

Monzón, ubicado en el puesto 737 de la ATP, perdió contra el rumano Dragos Nicolae Cazacu (879) por 6-1 y 6-4 y quedó eliminado de la competencia que se juega sobre arcilla.

Para Monzón fue su mejor actuación en lo que va de la temporada. El correntino, después de disputar la clasificación al Challenger de Buenos Aires, viajó a los Estados Unidos donde ya disputó tres torneos.

En Sunrise, debutó con una victoria frente al peruano Christopher Li, después venció al brasileño Joao Goncalves Ceolin y también superó al francés Charles Bertimon.

La última vez que Monzón llegó a una final fue en Poloni, durante el 2024, cuando perdió el juego decisivo del M15 de Grodzisk Mazowiecki frente al ucraniano Oleg Prihodko.

En el certamen de Sunrise, Monzón participó del torneo de dobles junto a Fermín Tenti. Los argentinos perdieron en cuartos de final.

Monzón seguirá en los Estados Unidos para disputar otro certamen Future, de categoría M15, en Naples, Florida. Esta vez en canchas con superficie de polvo de ladrillo.

