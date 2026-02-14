Gisèle Pelicot, símbolo de lucha, publicará sus memorias en un libro

La francesa Gisèle Pelicot se ha convertido en un símbolo mundial de la lucha contra la violencia sexual. Un juicio en Avignon hizo conocer su dramática historia. Su marido, Dominique Pelicot y otros 50 hombres la violaron mientras estaba inconsciente en su casa de Mezan, en la Provence, durante una década. Ella jamás lo supo o se dio cuenta. El esposa la drogaba y la entregaba a desconocidos.

Tres policías le revelaron su drama y le mostraron los abusos a los que fue sometida por él y por desconocidos, que reclutaba en Internet.

Con su marido condenado a 20 años de prisión y muchos de sus abusadores en la cárcel, Madame Pelicot decidió escribir sus memorias. Se apoyó en la periodista y novelista Judith Perrignon. Así nació “Et la joi de vivre” o “Un himno a la vida: La vergüenza tiene que cambiar de bando”, en su versión inglesa, que será publicado el 17 de febrero próximo.

En sus próximas memorias, que fueron anticipadas por el diario francès Le Monde y la semana próxima aparecerán en The Times de Londres, Madame Pelicot, de 73 años, describe cómo abandonó su anonimato en el juicio de 2024 contra Dominique Pelicot y otros 50 hombres que la violaron mientras estaba inconsciente.

En “Et la joie de vivre”, Gisele Pelicot recuerda cómo Jean-Loup, su pareja, a la que conoció en el verano de 2023 en la isla de Ré, en el oeste de Francia, se convirtió en su punto de apoyo a medida que se acercaba el juicio.

Gisèle Pelicot afirma que su nuevo novio la ayudó a encontrar la fuerza para enfrentarse a su ex marido y a decenas de otros abusadores en los tribunales.

Cuando sus abogados le pidieron que leyera el escrito de acusación completo de 400 páginas, escribió en sus memorias que Jean-Loup lo imprimió todo para no tener que leerlo en una pantalla.

“Quería poder aislarme, acurrucarme en un sillón, dentro o fuera, con mis sábanas sueltas”, contó, en extractos publicados por Le Monde.