Traverso cerró la segunda fecha a un paso del podio

Sebastián Caram ganó con contundencia la segunda final de la segunda fecha de la Fórmula 3 Metropolitana que se corrió este domingo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El segundo puesto quedó para Nazareno López y Malek El Bacha llegó 3º y se quedó con la cima del campeonato. Mientras que Benjamín Traverso, que largó desde el séptimo cajón, resultó cuarto.

La carrera resultó un paseo veloz para el marplatense que retornó de la mano del Castro Racing, aunque por momentos debió contener los embates de López, que rápidamente saltó al segundo lugar. El entrerriano atacó, pero desde mitad de carrera tuvo que defenderse de El Bacha para sellar el 1–2–3 al caer la cuadriculada.

"No pudimos cerrar un buen domingo, no me voy del todo conforme, porque sabemos que tenemos un buen auto para ganar", señaló Traverso.

"No se dan algunas situaciones de carrera, nos falta algo de suerte, pero logramos un buen puesto 4 en la final del domingo para comenzar a sumar", agregó el joven piloto.

En la final del sábado, Traverso debió abandonar cuando evitó un choque y terminó fuera de la pista a 6 vueltas del final. El esquinense quedó séptimo en el campeonato.

La tercera fecha será el 21 y 22 de marzo, nuevamente en La Plata.