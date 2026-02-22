¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

explotación laboral JP Valdés Fecorr
explotación laboral JP Valdés Fecorr
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Juveniles

Corrientes Handball quedó cuarto en el 1000 Arena

En la jornada del domingo, las correntinas perdieron dos partidos por Shot aut (penales).

Por El Litoral

Domingo, 22 de febrero de 2026 a las 20:21

Corrientes Handball, conocidas también como "La Corren", quedó cuarto en el Arena 1000 de beach handball que se disputa en el polideportivo Jaime Zapata, Chaco.

En la jornada de cierre, las juveniles correntinas perdieron con Chaco For Ever y San Francisco. Ambos partidos se definieron por Shot aut (penales) contra las chaqueñas fue un 5-0. Frente a San Francisco 6-4.  

Pese a las derrotas del domingo, las juveniles que representaron a la provincia de Corrientes y que fueron dirigidas por Lucas Cruz y Daiana Diaz sumaron una gran experiencia para lo que se viene.

En la fase clasificatoria, Las Corren superaron a Chaco For Ever y luego a Salta para instalarse en las semifinales del certamen que fue clasificatorio para la Copa Argentina 2027.

Desde la Federación Correntina de Handball agradecieron a la Secretaría de Deportes por su apoyo incondicional, brindando hospedaje y transporte a nuestras jugadoras.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD