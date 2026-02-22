Corrientes Handball quedó cuarto en el 1000 Arena

Corrientes Handball, conocidas también como "La Corren", quedó cuarto en el Arena 1000 de beach handball que se disputa en el polideportivo Jaime Zapata, Chaco.

En la jornada de cierre, las juveniles correntinas perdieron con Chaco For Ever y San Francisco. Ambos partidos se definieron por Shot aut (penales) contra las chaqueñas fue un 5-0. Frente a San Francisco 6-4.

Pese a las derrotas del domingo, las juveniles que representaron a la provincia de Corrientes y que fueron dirigidas por Lucas Cruz y Daiana Diaz sumaron una gran experiencia para lo que se viene.

En la fase clasificatoria, Las Corren superaron a Chaco For Ever y luego a Salta para instalarse en las semifinales del certamen que fue clasificatorio para la Copa Argentina 2027.

Desde la Federación Correntina de Handball agradecieron a la Secretaría de Deportes por su apoyo incondicional, brindando hospedaje y transporte a nuestras jugadoras.