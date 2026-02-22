Este 22 de febrero la Federación de Básquet de la Provincia de Corrientes cumple 93 años desde su fundación. Fue en 1933 cuándo se decidió crear una institución que ordenara la actividad del básquet correntino de aquellos días en los que el deporte se encontraba en plena etapa de crecimiento.

Con el paso de los años, la FBPC trabajó para integrar a clubes tanto de la ciudad de Corrientes en primer lugar, y luego del interior provincial, abriéndose paso las asociaciones, ampliando la participación y fortaleciendo el carácter federal de las competencias. También impulsó el desarrollo de las divisiones formativas y acompañó la formación de árbitros y entrenadores. Además, promovió la participación de selecciones provinciales en torneos regionales y nacionales, contribuyendo a la proyección de jugadores correntinos.

En la actualidad, la FBPC es presidida por Marcelo Quagliozzi, gestión que cada año busca potenciar la competencia entre los clubes de distintos puntos de la provincia. Con una mirada especialmente enfocada en promover la actividad en el básquet formativo correntino, tanto femenino como masculino.

Año a año crece el trabajo de la Federación para brindar la mayor cantidad de torneos para que los clubes y sus formativas puedan participar y poder desarrollarse. Cómo así también, cada temporada se registran más equipos y más jóvenes talentos inscriptos en las competencias organizadas por la FBPC.

Gentileza FBPC

