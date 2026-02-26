River despidió a Gallardo con una victoria

El estadio Monumental dejó una imagen contundente en la despedida del segundo ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador de River.

A lo largo del partido ante Banfield (triunfo Millonario 3 a 1), los hinchas ovacionaron al técnico más ganador de la historia del club y, al mismo tiempo, expresaron un fuerte descontento con el plantel mediante silbidos e insultos.

Antes del inicio del encuentro, el público comenzó a manifestarse durante la entrada en calor con cánticos dirigidos a los jugadores, reclamando actitud y compromiso ante el mal presente deportivo.El clima se intensificó cuando la voz del estadio anunció la formación: salvo los juveniles, la mayoría de los futbolistas fue reprobada, con Maximiliano Salas como el más apuntado.

Ya con los equipos en cancha y bajo el arbitraje de Hernán Mastrángelo, continuaron los cánticos críticos hacia el plantel. En contrapartida, Gallardo recibió una ovación constante al grito de “Muñeco, Muñeco”, que volvió a repetirse tras el gol de Lucas Martínez Quarta.

El Monumental marcó así una clara diferencia entre el entrenador y los jugadores, ya que también bajó el clásico “Jugadores, la c... de su madre”.

¿Y el final? "Muñeco, Muñeco, Muñeco...", fue el grito al unísono desde todas las gradas, seguido inmediatamente del cántico pidiendo por su estadía: "Gallardo es de River, de River no se va". El DT se fue primero saludando a los hinchas, en una muestra de amor recíproco que perdurará por siempre. Los jugadores lo siguieron hacia el túnel segundo después, otra vez silbados.

En lo estrictamente deportivo, River le ganó a Banfield por 3-1 en un partido en el que fue muy superior, distinto a lo que venía sucediendo en sus encuentros anteriores.

Para el local convirtieron el defensor Lucas Martínez Quarta, a los 12 minutos del primer tiempo, el delantero Sebastián Driussi en el primer minuto del complemento y el volante Joaquín Freitas a los 13 minutos, mientras que la igualdad había sido marcada por el atacante Mauro Méndez, a los 44 minutos de la primera etapa.

Con el triunfo, en la despedida de su histórico entrenador Marcelo Gallardo, River cortó una racha de cuatro partidos sin triunfos y llegó a la quinta posición de la zona B, con 10 puntos, mientras que el “Taladro” es undécimo en el grupo mencionado, con siete unidades.

En la próxima fecha, el “Millonario” visitará a Independiente Rivadavia, el lunes 2 de febrero a las 21:30, mientras que el equipo de Pedro Troglio jugará en simultáneo, como local de Aldosivi, en un partido crucial por la permanencia.