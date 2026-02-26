¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Aumento de peaje Itatí Escuela Ponce
Aumento de peaje Itatí Escuela Ponce
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
OPERATIVO EN TABAY

Descubrieron 38 plantas de marihuana tras allanamientos en Corrientes

Hay tres jóvenes que fueron aprehendidos.

Por El Litoral

Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 19:56

Luego de tres allanamientos realizados por la Policía en el barrio 16 de Julio de la localidad de Tabay, incautaron 38 plantas de marihuana y aprehendieron a tres jóvenes, que quedaron a disposición de la Justicia.


Los operativos se llevaron a cabo mediante tareas de inteligencia desplegadas por los efectivos de la Comisaría Distrito Tabay en colaboración con la Unidad Fiscal en turno de Santa Rosa de Carlos Daniel Lezano.
Primeramente irrumpieron en una casa donde hallaron dos plantas de cannabis sativa en planteros, en tanto que la pesquisa policial condujo a ubicar otros dos lugares con más vegetales de similares características.


La Fiscalía solicitó con inmediatez más allanamientos con resultados exitosos en el mismo barrio, a poca distancia del primer punto. Detectaron en total 16 plantas y se cree que eran materia prima de una organización narco que operaba en la zona.
Los efectivos, dependientes de la Unidad Regional VII de Saladas concretaron el operativo por infracción a la Ley 23737. Personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado realizó el narcotest que arrojó resultado positivo para cannabis sativa. 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD